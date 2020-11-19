Форвард «Тамбова» Костюков подтвердил возможный бойкот игроками клуба матча РПЛ со «Спартаком»

Нападающий «Тамбова» Михаил Костюков прокомментировал информацию о том, что игроки клуба собираются бойкотировать гостевую встречу 17-го тура Российской Премьер-лиги против «Спартака», который состоится 5 декабря.

– У нас не остается другого выбора, кроме как бойкотировать игру со «Спартаком». Может, тогда на нашу проблему обратят внимание. На матчи с «Краснодаром» и «Уфой» мы выйдем. Но на встречу против московской команды, если не решится наш вопрос, уже нет. Остается две с половиной недели до игра – этого достаточно, чтобы ситуация нормализовалась, – цитирует Костюкова Sport24.

Ранее сообщалось, что игроки «Тамбова» не получали зарплату с сентября этого года. Финансирование клуба со стороны тамбовской области было приостановлено еще в июне.

После 14 туров подопечные Сергея Первушина занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 21 ноября тамбовчане в гостях сыграют с «Краснодаром».