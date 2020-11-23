«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Лестер»

Футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Лестером» в домашнем матче девятого тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

В составе «мерсисайдцев» голами отметились Диогу Жота (41-я минута) и Роберто Фирмино (86), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Лестера» Джонни Эванс (21).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 20 очков и догнал лидирующий в чемпионате «Тоттенхэм», уступая «шпорам» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. «Лестер», потерпев третье поражение в сезоне, с 18 очками опустился на четвертое место.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Брайтона», а «Лестер» на своем поле встретится с «Фулхэмом».