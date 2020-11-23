Дубль Ибрагимовича принес «Милану» выездную победу над «Наполи»

Футболисты «Милана» переиграли «Наполи» в выездной встрече восьмого тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе миланского клуба дублем отметился Златан Ибрагимович (20-я и 54-я минуты), еще один мяч на счету Йенса Хеуге (90+5), у неаполитанской команды точным ударом отличился Дрис Мертенс (63).

Отметим, что на 65-й минуте игры за вторую желтую карточку в поля был удален полузащитник «Наполи» Тьемуэ Бакайоко.

После этой игры «Милан» набрал 20 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице серии А, «Наполи», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Милан» на своем поле сыграет против «Фиорентины», а «Наполи» дома встретится с «Ромой».