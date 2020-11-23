Карасев назначен главным арбитром матча Лиги чемпионов «Аякс» – «Мидтьюлланд»

Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов »Аякс» - «Мидтьюлланд», сообщает пресс-служба УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый рефери — Кирилл Левников. За работу системы VAR будут отвечать Виталий Мешков и его ассистент Владимир Москалев.

После трех туров в группе D лидирует «Ливерпуль», набравший девять очков. У «Аякса» и «Аталанты» по четыре очка, у «Мидтьюлланда» - ноль.