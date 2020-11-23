Антон Митрюшкин: Не перечеркиваю возможность когда-нибудь вернуться в РПЛ

Голкипер «Фортуны» из Дюссельдорфа Антон Митрюшкин рассказал о том, что этим летом имел возможность вернуться в Российскую Премьер-лигу.

– Меня и раньше звали в РПЛ. Когда играл в «Сьоне», было три или четыре предложения на хороших условиях – я бы зарабатывал гораздо больше, чем в Швейцарии. Но я для себя давно поставил цель: играть в Европе. При этом я не перечеркиваю саму возможность вернуться и не собираюсь разбрасываться громкими словами: сюда поеду, а сюда – точно нет. Естественно, если появятся предложения – рассмотрю каждое, – цитирует Митрюшкина Sport24.

Отметим, что 24-летний вратарь стал игроком «Фортуны» в октябре этого года, присоединившись к команде на правах свободного агента и подписав с ней контракт до конца текущего сезона. Ранее он на протяжении четырех лет выступал за «Сьон».

В текущем сезоне Митрюшкин провел за немецкий клуб два матча и пропустил три гола.