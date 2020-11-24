Уэйн Руни: Я рассматривал вариант с переходом в «Барселону»

– Я был готов продолжить свою карьеру в Испании, где на меня претендовали «Барселона» и «Реал». В большей степени я хотел бы играть за каталонцев, так как был уверен, что смогу вписаться в тактические построения «сине-гранатовых». Тогда в составе были Месси, Хави, Иньеста и Бускетс. Лионель играл гораздо шире, и я занял бы место центрального нападающего, – цитирует Руни официальный сайт «МЮ».

Напомним, что 35-летний англичанин защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в период с 2004-го по 2017 год. В общей сложности он провел за клуб 559 матчей, забил 253 гола и отдал 146 ассистов. Вместе с командой он завоевал 16 трофеев.