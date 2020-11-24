«Манчестер Сити» хотел подписать Лукаку летом этого года

Как сообщает The Telegraph, руководство «горожан» рассматривало вариант с приобретением 27-летнего бельгийца, но в итоге приняло решение не покупать игрока в связи с тем, что итальянский клуб запросил слишком большую сумму на форварда. Таким образом, переговоры были прекращены.

Лукаку выступает за «Интер» в августе 2019 года, подписав пятилетний контракт. С тех пор он провел за команду 60 матчей, забил 43 гола и отдал восемь ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро.