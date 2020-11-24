Виталий Милонов: Широков может исправиться без назначения ему наказания в виде лишения свободы

– Я знаком с Широковым на протяжении длительного времени. За время нашего общения он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как порядочный, честный и добрый человек.

В настоящее время известно, что Широков является фигурантом уголовного дела, связанного с нанесением им телесных повреждений судье в ходе футбольного матча любительской лиги. Могу подтвердить, что он глубоко и искренне раскаивается в содеянном и уже неоднократно приносил свои извинения потерпевшему, в том числе и публично.

Учитывая заслуги Широкова перед обществом и страной, его образ жизни и отношение к содеянному, я полагаю, что он может исправиться без назначения ему строгого наказания в виде лишения свободы и изоляции от общества. В связи с изложенным, я прошу при рассмотрении уголовного дела по обвинению Широкова по существу принять во внимание все приведенные мною факты и приобщить данный документ к материалам дела в качестве характеризующего Широкова исключительно с положительной стороны, – говорится в официальном заявлении Милонова.

Напомним, что инцидент произошел 10 августа во время любительского турнира. Широков, недовольный решениями арбитра, сначала оскорбил Данченкова, а когда получил красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами.

Экс-игрок сборной России признал свою вину и надеетcя, что дело будет рассмотрена в особом порядке. Судебное заседание пройдет завтра, 25 ноября.