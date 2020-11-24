Эстонский судья Тохвер обслужит матч ЦСКА – «Фейеноорд» в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила судейскую бригаду, которая будет работать на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом».
Отмечается, что главным арбитром игры станет эстонец Кристо Тохвер. Его помощниками назначены его соотечественники Силвер Койв и Стэн Клаасен. Резервный арбитр – Юри Фришер, также представляющий Эстонию.
Напомним, что встреча между командами состоится 26 ноября в Москве. Начало – в 20:55 мск. После трех туров подопечные Виктора Гончаренко занимают четвертое место в группе K, набрав два очка. Голландская команда идет на третьей строчке с четырьмя очками.
источник: UEFA (УЕФА)