Комиссия РФС: Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал заключение экспертно-судейской комиссии РФС по поводу работы арбитра Сергея Карасева на матче 15-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Зенит».

Вот, что сказано в сообщении:

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата». Защитник выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 74-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника «Ахмата» в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела».

После первого круга «Зенит» занимает второе место, отставая на одно очко от ЦСКА.