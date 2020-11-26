«Эвертон» присматривается к трем игрокам «Тоттенхэма»

Руководство «Эвертона» заинтересовано в приобретении трех игроков «Тоттенхэма», сообщает Football Insider.
По информации источника, «ириски» зимой постараются купить голкипера Пауло Гассанигу, а также двух полузащитников Деле Алли и Харри Уинкса. Тем самым ливерпульцы планируют усилить стартовую обойму футболистов.
Отметим, что 28-летний вратарь пока не сыграл ни в одном матче команды в нынешнем сезоне.
Что касается Алли, то 24-летний англичанин забил один гол в шести встречах. У 24-летнего Уинкса девять проведенных игр, в которых он не отличился результативными действиями.
источник: Football Insider