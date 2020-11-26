Гилерме попал в команду недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме попал в символическую сборную четвертого тура Лиги чемпионов.

Отметим, что во вчерашней игре с «Атлетико» (0:0) 34-летний россиянин оформил пять сейвов и помог своей команде набрать очки в игре с мадридцами. Теперь на счету «Локомотива» три очка в четырех матчах и промежуточное третье место в турнирной таблице группы А.

Также в сборную попал форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, ставший автором дубля в ворота «Зенита» (3:1).

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»);