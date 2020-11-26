«Вильярреал» разошелся миром с «Маккаби», «Сивасспор» добился гостевой победы над «Карабахом»

«Вильярреал» не смог обыграть «Маккаби» из Тель-Авива – встреча завершилась со счетом 1:1. В составе испанцев гол забил полузащитник Алехандро Баэна (45-я минута). В начале второго тайма соперник ответил забитым мячом нападающего Александра Пешича (47).

Отметим, что на 89-й минуте защитник хозяев Энрик Саборит был удален с поля.

В параллельной встрече группы «Карабах» на своем поле уступил «Сивасспору» (2:3). У хозяев отличились Абделла Зубир (8) и Урош Матич (51). В составе турецкого клуба дубль на счету Аруны Коне (40, с пенальти, 70). Еще один гол забил Оларенваджу Кайоде (58).

После четырех туров турнирная таблица группы I выглядит следующим образом: «Вильярреал» – первое место (10 очков), «Маккаби» – 2-е (7), «Сивасспор» – 3-е (6), «Карабах» – 4-е (0).

В следующем туре «Вильярреал» сыграет дома с «Сивасспором», а «Маккаби» отправится в гости к «Карабаху».