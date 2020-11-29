«Торпедо» прервало победную серию, сыграв вничью с «Балтикой»

«Торпедо» и «Балтика» сыграли вничью (0:0) в матче 25-го тура ФНЛ на стадионе «Калининград».
Обе команды доигрывали матч вдесятером: на 73-й минуте у хозяев был удален колумбиец Валенсия, а на 88-й – полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев.
Таким образом, «Торпедо» прервало серию из четырех побед и занимает третье место, имея равное количество очков с идущим вторым «Оренбургом». У «Балтики» 37 очков и десятая позиция.
В других матчах «Факел» дома крупно обыграл «СКА-Хабаровск» (3:0), а «Динамо-Брянск» было сильнее «Томи» (1:0).
ФНЛ
25-й тур