Гилерме: Завтрашняя игра с «Зальцбургом» станет ключевой для «Локомотива» в нынешнем сезоне

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 1 декабря, в Москве. Начало – 20:55 мск.

– Все знают, что у нас очень тяжелый график в последнее время. Но это дает больше эмоций. Завтра ключевая игра сезона, мы внутри команды знаем, насколько она важна. Мы играли против них и уже знаем, что нужно сделать на поле. Надеюсь, нас получится выиграть, – сказал Гильерме во время предматчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего вратаря четыре проведенных игры в Лиге чемпионов, в которых он пропустил пять голов и один раз отстоял «на ноль».

На данный момент «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав три очка. «Зальцбург» с одним очком идет на четвертой строчке.