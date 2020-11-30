Марко Николич: Игроки «Локомотива» будут биться на каждом участке поля в матче против «Зальцбурга»

– Завтра ключевая игра, да. Ребята готовы отдаваться полностью на поле, биться на каждом участке. Если они будут это делать, удача будет на нашей стороне. Соперник хорошо себя проявил против «Баварии» и против «Атлетико». Мы должны сохранять игровую дисциплину. Ждем завтра поддержки наших болельщиков, – сказал Николич во время пресс-конференции.

Напомним, что встреча с австрийской командой состоится завтра, 1 декабря, в Москве. Начало – 20:55 мск.

После четырех туров «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав три очка. «Зальцбург» с одним очком идет на четвертой строчке.