«Манчестер Юнайтед» готов продать четырех игроков ради трансфера защитника «Вильярреала» Торреса

Как сообщает Teamtalk, руководство «красных дьяволов» считает 23-летнего игрока отличным вариантом усиления оборонительной линии. Отмечается, что ради приобретения испанца английский клуб намерен продать четырех футболистов команды – Виктора Линделофа, Маркоса Рохо, Фила Джонса и Эрика Байи.
Помимо манчестерского клуба, в трансфере игрока заинтересованы «Арсенал», «Барселона» и «Тоттенхэм».
Торрес является воспитанником академии «Вильярреала». В общей сложности он принял участие в 55 матчах команды, забил три гола и сделал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в 40 миллионов евро.
источник: Teamtalk