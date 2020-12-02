Защитник «Арсенала» Довбня: Парфенов делает большой акцент на игре в обороне

Центральный защитник «Арсенала» Александр Довбня оценил вклад главного тренера клуба Дмитрия Парфенова в текущие успехи коллектива.

– С его приходом в команду мы больше стали работать тактически, много акцентов делается на передвижении в защитной линии. В принципе, все на данный момент хорошо, и так же будем продолжать, сзади стараться на ноль играть. Постараемся взять максимум очков, чтобы в отпуск уйти в хорошем настроении и двигаться вперед, – заявил Довбня в интервью клубному каналу «оружейников».

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего россиянина восемь проведенных матчей, в которых он заработал две желтых карточки. Его команда под руководством Парфенова принял участие в трех играх чемпионата России, сыграв вничью с «Ротором» (1:1) и «Зенитом», а также проиграв «Локомотиву» (0:1).

После 16 туров РПЛ «Арсенал» с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. 6 декабря тульский клуб в гостях сыграет с «Динамо».