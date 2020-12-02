Капитан «Вольфсберга» Линдль: Матч с ЦСКА станет для нас небольшим финалом

Атакующий полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль оценил шансы своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

Напомним, что встреча между клубами состоится завтра, 3 декабря, в Москве. Начало игры – в 20:55 мск.

– Матч против ЦСКА станет для нас небольшим финалом. В данный момент, мы находится в хорошей форме и уверены, что сможем завтра показать отличный результат.

Соперник показывает высокий уровень игры, а также имеет много индивидуально сильных игроков в своем составе. Однако мы тоже обладаем достаточным классом, чтобы доставить ЦСКА проблемы, – сказал Линдль во время предматчевой пресс-конференции.

После четырех туров подопечные Виктора Гончаренко занимают четвертое место в турнирной таблице группы K, набрав три очка. «Вольфсберг» с четырьмя очками идет на третьей строчке.