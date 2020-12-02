Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Клиши перешел в «Серветт»

Пресс-служба швейцарского клуба «Серветта» сообщила о том, что команду пополнил левый защитник Гаэль Клиши.
Отмечается, что 35-летний француз подписал контракт до конца июня 2022 года. Игрок будет выступать под третьим номером.
Ранее Клиши защищал цвета «Арсенала» и «Манчестер Сити». В составе английских клубом он завоевал восемь титулом, в том числе он трижды стал чемпионом Англии.
Последней командой в его карьере был «Истанбул», который он покинул в июле этого года.
Libre depuis la fin de son contrat avec Istanbul Başakşehir, Gaël Clichy a signé un contrat jusqu'en juin 2022.— Servette FC (@ServetteFC) December 2, 2020
Plus d'infos 👉 https://t.co/dDGnptOn4S#NotreVilleNotreClub #WelcomeClichy pic.twitter.com/gTVZXp31k0
источник: «Советский спорт»