Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Клиши перешел в «Серветт»

Пресс-служба швейцарского клуба «Серветта» сообщила о том, что команду пополнил левый защитник Гаэль Клиши.

Отмечается, что 35-летний француз подписал контракт до конца июня 2022 года. Игрок будет выступать под третьим номером.

Ранее Клиши защищал цвета «Арсенала» и «Манчестер Сити». В составе английских клубом он завоевал восемь титулом, в том числе он трижды стал чемпионом Англии.

Последней командой в его карьере был «Истанбул», который он покинул в июле этого года.