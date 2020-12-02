Вадим Евсеев: У Николича был расчет на выход на чужую половину поля через фланги, но не получилось

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Вадим Евсеев оценил поражение железнодорожников от «Зальцбурга» (1:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Исходя из состава, было понятно, что Николич хочет не дать «Зальцбургу» проникать в центр штрафной и не дать шанса на быструю атаку при выходе из обороны.

Был расчет на выход на чужую половину поля через фланги – не получилось. Да, были индивидуальные ошибки. Но защитников «Локомотива» заставили ошибиться, и гости завершили атаку красиво. Игра была уже сделана, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Напомним, что подопечные Марко Николича потерпели второе поражение на турнире, опустившись на четвертое место в турнирной таблице группы A. В следующем матче российский клуб отправится в гости к «Баварии».