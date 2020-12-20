Оле-Гуннар Сульшер: Рэшфорд обладает достаточным талантом и энергией, чтобы стать легендой «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что форвард Маркус Рэшфорд может стать одной из легенд клуба в будущем.

– Мы знаем о карьере Маркуса с самого детства и юности. Сейчас он является важной частью отличной команды. Он обладает достаточным талантом и энергией, чтобы стать легендой в этом клубе. Его статистика уже говорит о том, какой вклад он приносит в успехи коллектива. В раздевалке и за ее пределами Рэшфорд является неотъемлемой частью «МЮ», – цитирует Сульшера портал Goal.

23-летний англичанин является воспитанником академии «красных дьяволов». За взрослую команду форвард провел 234 матча, забил 79 голов и отдал 45 ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.