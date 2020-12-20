Петер Бош: Считаю, что «Байер» не заслужил поражение в игре с «Баварией»

– Оценивая всю игру, я, как тренер «Байера», считаю, что мы не заслужили поражение. Команда играла смело и высоко прессинговала соперника. Однако мы уступили, пропустив два глупых гола. Мы не смогли показать свою лучшую игру, но в любом случае не имели права проигрывать. Я не могу это объяснить, – цитирует Боша пресс-служба «Баварии».

Отметим, что леверкузенцы впервые проиграли в нынешнем сезоне и опустились на второе место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Бавария» идет первой с 30 очками.

2 января «Байер» отправится в гости к «Айнтрахту».