Ван-Биссака отказался выступать за сборную Конго и рассчитывает играть за Англию

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака не принял предложение выступать за сборную Демократической Республики Конго.

Как сообщает The Mirror, данное решение было обусловлено тем, что 23-летний уроженец Лондона, имеющий конголезские корни, все еще рассчитывает получить вызов в национальную команду Англии.

Отметим, что игрок провел три матча в составе английской молодежной сборной.

Ван-Биссака перешел в «МЮ» из «Кристал Пэласа» летом прошлого года за 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил один гол и отдал один ассист.