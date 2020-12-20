Александр Бубнов: Черевченко – опытный специалист, он готов принять один из ведущих клубов

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов назвал лучших тренеров в первой половине текущего сезона РПЛ.

По его словам, это наставник «Сочи» Владимир Федотов, а также рулевой «Химок» Игорь Черевченко, принявший команду по ходу сезона.

«Отмечу Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Оба до неузнаваемости изменили клубы, еще недавно боровшиеся за выживание.

«Сочи» теперь претендует за еврокубки, а «Химки», казавшиеся на старте беспросветным аутсайдером, перед перерывом набрали 16 очков в шести турах! Черевченко – уже достаточно опытный специалист, который поработал в России на всех уровнях и вполне готов принять один из ведущих клубов», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.