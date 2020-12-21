Полузащитник «Брайтона» Биссума заинтересовал топ-клубы АПЛ

Центральный полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может сменить клубную прописку нынешней зимой.

Как утверждает The Daily Express, за прогрессом 24-летнего малийца следят сразу три именитых клуба чемпионате Англии – «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Биссума стал игроком «Брайтона» в июле 2018 года, перейдя из «Лилля» за 16,9 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 70 матчах, забил три гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

В составе сборной Мали игрок провел 14 встреч (3 гола).

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 13 миллионов евро.