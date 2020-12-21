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21 декабря 20:51

Анатолий Бышовец: Если обратить внимание на карьеру Кокорина, мне она видится пустой на результаты

В понедельник главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признался, что руководство клуба хочет вернуть Кокорина.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

- Если обратить внимание на карьеру Кокорина, то мне она видится пустой на результаты, на реализацию. Качества какие-то есть, но реализация со знаком минус с учетом того, что с ним происходило и происходит. Приглашать его в «Спартак» было большой, огромной ошибкой, - цитирует Бышовца «РИА Новости».

Добавим, что накануне нападающий «Спартака» улетел на Мальдивы, хотя должен был до 31 декабря тренироваться и проходить восстановительные процедуры на базе «Спартака» в Тушино. Позже футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы Кокорина, заявил, что форвард предложил московскому клубу компромисс по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы, согласившись оплатить сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.

источник: «РИА Новости»
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