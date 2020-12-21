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21 декабря 22:13

Александр Мостовой: Наш футбол переоценен, у нас искусственно созданные звезды

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением об уровне российской премьер-лиги.

- Наш футбол переоценен. У нас искусственно созданные звезды. Ну не должен человек играть в чемпионате России и получать огромные деньги. Если он столько зарабатывает, то должен забивать по 30 мячей за сезон. Я раньше приводил пример: Давид Вилья выступал за «Валенсию» и получил в разы меньше. И он забивал по 35 мячей, а затем перешел в «Барселону», стал чемпионом мира, Европы. И таких футболистов из Европы я могу назвать с десяток.

А у нас что? Обычный полузащитник в чемпионате России забивает три-четыре мяча и получает в несколько раз больше, чем в сильных первенствах. Это же неправильно. Я их ни в чем не виню, сам бы тоже не отказался от такого. Если бы они хотели прогрессировать, а не быть просто средними игроками, нужно уезжать в Европу. И не просто там числиться в команде, а доказывать, - передает слова Мостового «Российская газета».

Напомним, из четырех клубов, представляющих Россию в еврокубках, в весеннюю стадию вышел только «Краснодар», который сыграет в первом раунде плей-офф Лиги Европы с загребским «Динамо».

источник: «Российская газета»
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