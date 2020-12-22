Сиригу может перейти в «Рому»

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу входит в сферу интересов «Ромы».

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, римский клуб находится в поисках нового вратаря, так как недоволен игрой Пау Лопеса и Антонио Миранте в нынешнем сезоне. 33-летний итальянец считается отличным вариант усиления позиции первого номера.

Сиригу перешел в «Торино» в июле 2017 года из «Пари Сен-Жермен» в статусе свободного агента. В составе туринцев он отыграл 131 матч, пропустил 186 голов и 36 раз отстоял «на ноль». Его контракт истекает летом 2022-го.

Ранее вратарь защищал цвета «Севильи», «Палермо», «Осасуны» и «Кремонезе». За сборную Италии он провел 26 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллионов евро.