Стоунз хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз намерен продолжить свои выступления за английскую команду.

Согласно информации The Telegraph, 26-летний игрок не был уверен в своем будущем в составе «горожан», однако после того, как главный тренер клуба Хосеп Гвардиола продлил соглашение с «Сити», он принял решение остаться в команде.

Стоунз выступает за «Ман Сити» с августа 2016 года. В нынешнем сезоне он провел десять матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.