«Фиорентина» хочет приобрести Ориги

По сообщениям La Repubblica, 25-летнего бельгийца планирует купить «Фиорентина», испытывающая проблемы в забивными форвардами. При этом итальянский клуб намерен продать другого футболиста атаки – Кристиана Куаме. В услугах игрока заинтересован «Кристал Пэлас».

Ранее появилась информация, что бельгийского игрока хочет пригласить в свои ряды «Вулверхэмптон».

Ориги перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. В общей сложности он провел за клуб 147 матчей, забил 35 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт действует до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.