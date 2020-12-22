Михаил Тихонов: На тренировках мой папа всегда спрашивал с меня жестче, чем с остальных

Напомним, что 22-летний игрок выступал под его началом в «Енисее» и «Крыльях Советов».

– С меня спрашивали жестче, чем с остальных. С меня всегда спрос был выше, чем с других ребят. Если взять любую тренировку, то если кто-то ошибся, папа его подбадривал. А если ошибался я, то он мне сразу очень сильно пихал, – цитируют Тихонова-младшего «Известия».

Михаил выступает за подмосковный клуб с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах, не отличившись результативными действиями. После 19 туров «Химки» набрали 25 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.