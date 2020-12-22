«Барселона» постарается купить Депая и Гарсию в январе

Руководство «Барселоны» определилось с трансферными целями команды зимой.

По информации Sport.es, «сине-гранатовые» сконцентрируется на покупке двух игроков – «Лиона» Мемфиса Депая и центрального защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию.

Несмотря на то, что контракты обоих футболистов истекают следующим летом, каталонцы нуждаются в усилении команды уже в зимнее трансферное окно и готовы заплатить запрашиваемые суммы за игроков.

26-летний Депай перешел в «Лион» в январе 2017 года. С тех пор он провел за клуб 154 матча, забил 62 гола и отдав 47 ассистов. Что касается Гарсии, то 19-летний испанец является воспитанником академии «Сити». За «горожан» он провел 30 встреч, отличившись одной результативной передачей.