Себальос не хочет возвращаться в «Реал»

Центральный полузащитник «Реала» Дани Себальос, выступающий на правах аренды в «Арсенале» не собирается возвращаться в мадридский клуб.

Согласно информации AS, 24-летний испанец не желает работать под руководством главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, при котором игрок чаще всего выходил на поле только со скамейки запасных.

В свою очередь, лондонская команда не спешит с выкупом контракта хавбека. Вполне вероятно, что футболист по окончании текущего сезона продолжит карьеру в другом клубе.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 20 проведенных матчей в составе «Арсенала», в которых он отметился одним ассистом.

Напомним, что соглашение Себальоса с «Реалом» истекает в конце июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.