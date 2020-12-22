Источник: Кикнадзе и Мещеряков покинут «Локомотив», Семин займет должность в клубе

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе будет уволен до конца 2020 года. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Согласно источнику, вслед за функционером красно-зеленых покинет председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Также сообщается, что из совета директоров выйдет Андрей Бокарев.

Наконец, «Локо» вернет бывшего тренера команды Юрия Семина. Он войдет в состав менеджмента клуба.

При этом уточняется, что новым гендиректором может стать Андрей Громов, известный по работе в «Химках» и «Рубине», а пост главы совета директоров может занять Юрий Нагорных.

Что касается Марко Николича, то нынешний тренер команды, скорее всего, сохранит свой пост.