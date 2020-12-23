«Шансы весьма велики». Андронов сообщил о возможном назначении Карреры в «Локомотив»

Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов сообщил о возможном назначении Массимо Карреры главным тренером московского «Локомотива».

Напомним, ранее специалист был уволен из греческого АЕКа, а до назначения в эту команду ходили слухи, что он вел переговоры с руководством «Динамо».

«Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в «Локо» активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», – написал Андронов в своем Telegram-канале.

Добавим, что «Локомотив» ушел на зимнюю паузу в качестве восьмой команды РПЛ. В его активе 28 очков.