Акинфеева могут выдвинуть на выборы в Госдуму от «Единой России»

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил предложение поучаствовать в выборах в Госдуму от «Единой России». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в мэрии столицы.

Отмечается, что в настоящее время идет формирование списка кандидатов. Он должен быть готов к концу января – началу февраля.

Добавим, что Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА и четвертьфиналистом чемпионата мира в составе сборной России.