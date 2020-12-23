Стадион «Спартака» сменит название

Стадион «Спартака» будет переименован по инициативе спонсора.

Как сообщает «Интерфакс», новое называние «Открытие банк Арена» призвано отражать связь московского клуба непосредственно с банком «Открытие», а не с брендом «Открытие» как таковым.

Банк «Открытие» планирует заменить установку на крыше спартаковского стадиона и вместо надписи «Открытие Арена», появившейся еще при бывших собственниках кредитной организации в 2014 году, смонтировать новую – «Открытие банк Арена», свидетельствует закупочная документация дочернего банка ЦБ.

Максимальная стоимость демонтажа существующей конструкции, а также изготовления и установки новой составит 10 млн рублей.

«Переименование «Открытие Арены в «Открытие банк Арена» планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК «Спартак-Москва». Такая форма названия стадионов – типичная практика для мирового спорта», – прокомментировала ситуацию пресс-служба банка.