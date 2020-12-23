Акинфеев опроверг слухи о том, что может стать депутатом «Единой России»

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг слухи о том, что собирается заняться политикой и принять участие в выборах в Госдуму.

«Единственная партия, в которой я состою, – написал Акинфеев, опубликовав в инстаграме фотографию, на которой указывает на герб ЦСКА на своей форме. – Не верьте слухам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Акинфеев | Igor Akinfeev (@igor_igor_akinfeev)

Ранее новость о том, что футболист может пополнять ряды «Единой России», опубликовали «Ведомости».