Семин - об уходе Кикнадзе из «Локомотива»: Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный уход Василия Кикнадзе с должности генерального директора клуба.

«Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно. Возможно ли мое возвращение в «Локомотив»? Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и все», — цитирует Семина «Спорт день за днем».

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Кикнадзе объявил о своей отставке во время планового клубного совещания в онлайн-формате.

Напомним, «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах. В Лиге чемпионов железнодорожники набрали три очка, заняли последнее место в группе и завершили выступление в еврокубках.