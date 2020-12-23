ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 декабря 21:24
автор: Юрий Нечаев

«Локомотив» подтвердил отставку Кикнадзе и Мещерякова и назначение Леонченко

В среду состоялось общее собрание акционеров вице-чемпионов России.

Новым генеральным директором «Локомотива» назначен Владимир Леонченко, сообщает пресс-служба клуба. Он заменил на этом посту Василия Кикнадзе.

Кроме того, произошли изменения в руководстве железнодорожников. Новым председателем совета директоров стал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник. В состав совета директоров также вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Возглавлявший совет директоров Анатолий Мещеряков покидает структуру клуба.

«Мы благодарим за проделанную работу бывших коллег по Совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул Совет в связи с переходом на новую работу. Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения Академии в Перово», - приводит слова Плутника клубная пресс-служба.

Напомним, «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах. В Лиге чемпионов железнодорожники набрали три очка, заняли последнее место в группе и завершили выступление в еврокубках.

Добавим, что в качестве футболиста Леонченко провел за «Локо» 11 матчей. После завершения игровой карьеры он работал тренером, футбольным агентом, возглавлял профсоюз российских футболистов и тренеров. В настоящий момент функционер является советником губернатора Воронежской области.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Картографический сервис Maps.me утратил некоторые функции"Сибирь" победила "Амур"Алексей Мишин: “Коляда и Туктамышева намерены выступить на чемпионате России”Вергара предстала полностью обнаженнойПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуТуктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступать
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.

Футбол. Каррера уволен из АЕКа. «Ювентус» vs «Фиорентина». Хоккей. «Динамо» vs «Йокерит».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика