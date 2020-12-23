«Локомотив» подтвердил отставку Кикнадзе и Мещерякова и назначение Леонченко

Новым генеральным директором «Локомотива» назначен Владимир Леонченко, сообщает пресс-служба клуба. Он заменил на этом посту Василия Кикнадзе.

Кроме того, произошли изменения в руководстве железнодорожников. Новым председателем совета директоров стал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник. В состав совета директоров также вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Возглавлявший совет директоров Анатолий Мещеряков покидает структуру клуба.

«Мы благодарим за проделанную работу бывших коллег по Совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул Совет в связи с переходом на новую работу. Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения Академии в Перово», - приводит слова Плутника клубная пресс-служба.