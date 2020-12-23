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23 декабря 22:20
автор: Юрий Нечаев

«Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Ранее в 1/2 финала турнира пробились «Брентфорд» и «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги со счетом 3:1.

В составе лондонского клуба отличились Гарет Бэйл, Бен Дэйвис и Гарри Кейн. У «Сток Сити» мяч на свой счет записал Джордан Томпсон.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в полуфинал турнира, куда ранее уже пробились »Брентфорд» и «Манчестер Сити». В заключительном четвертьфинале сегодня встретятся «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок английской лиги
Четвертьфинал

«Сток Сити» - «Тоттенхэм» - 1:3 (0:1)
Голы: Томпсон, 53 - Бэйл, 22. Дэйвис, 70. Кейн, 81.

источник: «Советский спорт»
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