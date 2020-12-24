Харри Магуайр: Мы понимаем, что от «Манчестер Юнайтед» всегда ждут побед

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр после победы над «Эвертоном» в четвертьфинале Кубка английской лиги заявил, что команде пора начать выигрывать трофеи.

«Манчестер Юнайтед» провел отличный матч и мог забить больше двух мячей. Нам нужно поработать над реализацией моментов. От нашей команды всегда ждут побед, мы это понимаем. Нам пора выигрывать трофеи», - передает слова защитника BBC Sport.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в 1/4 финала Кубка лиги со счетом 2:0. Победу «красным дьяволам» принесли точные удары Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля.

В полуфинале турнира «Юнайтед» на своем поле примут «Манчестер Сити». Вторую путевку в финал разыграют «Тоттенхэм» и «Брентфорд».