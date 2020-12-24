«Лидс» интересуется вингером «Вулверхэмптона» Траоре

Фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре входит в сферу интересов «Лидса».

Как сообщает 90min, 24-летний испанец раздумывает о смене клуба, чтобы получать больше игровой практики. Отмечается, что главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса готов предоставить игроку более заметную роль в своей команде.

Ранее появлялась информация, что 24-летнего испанца хотят подписать «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал».

Траоре выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года. За «Уондерерс» игрок провел 105 матчей, забил семь голов и отдал 15 ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.