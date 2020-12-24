Сергей Веденеев: Покупка «Зенитом» Фомина? Он просто удлинит скамейку питерцев

Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых рассматривает 23-летнего россиянина в качестве усиления средней линии команды в ближайшие трансферные окна.

– Думаю, что в тренерском штабе видят идеальный вариант, в котором придет мобильный и талантливый игрок в опорную зону. Полагаю, что Фомин просто удлинит скамейку, это будет трансфер на перспективу. Не бывает так, чтобы молодой футболист пришел, сразу попал в состав и принес результат. Думать так – самообман, – цитирует Веденеева «Спорт день за днем».

Фомин выступает за «Динамо» с августа этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, забил три гола и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до конца июня 2025-го.