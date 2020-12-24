Вадим Евсеев: Влашич – лучший игрок первой части сезона РПЛ

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением по поводу лучшего футболиста первой части Российской Премьер-лиги.

– Для меня, как для тренера, один из главных критериев в оценке игрока – стабильность. Лучшего футболиста первой части сезона назвать трудно. Например, Нобоа вначале смотрелся великолепно, но травма не позволила ему сделать большее в 2020-м. Поэтому Влашич. Стабилен, с отличными качествами, лидер. ЦСКА много очков набрал благодаря его игре, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Также 44-летний специалист определил лучших игроков лиги в каждой из линий:

Лучший вратарь: Антон Шунин («Динамо»);

Лучший защитник: Миха Мевля («Сочи»);