«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Аталанты» де Рона

Как сообщает 90min, в трансфере 29-летнего голландца заинтересованы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Отмечается, что сам игрок был бы не прочь вернуться в АПЛ, чтобы помочь одной из команды завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Ранее хавбек уже выступал в Англии в сезоне-2016/17, защищая цвета «Мидлсбро».

Де Рон играет за «Аталанту» с августа 2017 года. В общей сложности он принял участие в 187 матчах, забил 11 голов и отдал 12 ассистов. Его контракт действует до конца июня 2024-го.

В составе сборной Нидерландов полузащитник провел 15 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 23 миллиона евро.