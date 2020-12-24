«Атлетико» заинтересован в покупке Маркоса Алонсо

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к тому, чтобы сменить клубную прописку этой зимой.

По информации El Chiringuito, лондонский клуб выставил 29-летнего испанца на трансфер и готов рассмотреть предложения по футболисту. В покупке игрока заинтересован «Атлетико», планирующий усилить оборону команду для продолжения борьбы за чемпионство в Испании.

Отметим, что помимо мадридцев, игрока хочет приобрести «Интер» и «Кристал Пэлас».

Алонсо перешел в «Челси» в августе 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, забил 22 гола и отдал 18 ассистов. В нынешнем сезоне защитник лишь трижды появлялся на поле в играх АПЛ. Его контракт действует до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.