Де Пауль может оказаться в «Интере» этой зимой

Согласно информации Calcio Mercato, руководство «нерадзурри» намерено взять 26-летнего аргентинца на полтора года с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что хавбек мог этой осенью оказаться в «Зените», однако итальянская сторона отказался отпускать своего футболиста за 35 миллионов евро.

Де Пауль перешел в «Удинезе» в июле 2016 года из «Валенсии» за три миллиона евро. В общей сложности он принял участие в 161 матче, забил 28 голов и отдал 28 ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2024-го.

В составе сборной Аргентины полузащитник провел 19 встреч.