«Атлетико» хочет арендовать защитника «Арсенала» Мэйтленда-Найлза после дисквалификации Триппьера

По информации The Daily Mail, 24-летний англичанина рассматривается руководством мадридцев в качестве временной замены его соотечественнику Кирану Триппьеру, отстранненому на десять недель от участия в футбольных матчах за нарушение правил о ставках.

Отмечается, что «матрасники» намерены взять игрока в аренду до конца сезона.

Мэйтленд-Найлз является воспитанником академии «Арсенала». В составе основной команды он провел 117 матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.